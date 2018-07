campo nomadi

Palermo, sequestrato il campo nomadi. Si lavora alle soluzioni

L'area della Favorita ben nota ai palermitani è oggetto di un provvedimento scaturito da un'indagine. Orlando e Mattina ''Anche i Rom vogliono abbandonarlo, ora necessaria l'inclusione''

Pubblicata il: 18/07/2018

L'area del "campo nomadi" di Palermo è sotto sequestro. Ieri pomeriggio il gip del tribunale del capoluogo siciliano ha notificato al Comune un provvedimento, emesso nell'ambito di un’indagine che riguarda l'occupazione dell'area limitrofa a viale del Fante e via Case Rocca, nota ai palermitani, con il suo utilizzo per finalità abitative, situazioni di pericolo per gli abitanti e rischi di inquinamento dell'area. Custode dell'area è stato nominato il comandante della polizia municipale, Gabriele Marchese.

Il campo ha una storia lunga che parla di guerra e abbandono. Nel testo del provvedimento viene ricostruita, a partire dai primi anni '90, quando alcuni cittadini Rom dell'ex Jugoslavia fuggirono dal conflitto nella regione del Kosovo, stabilendosi a Palermo, prima nel quartiere ZEN e poi appunto alla Favorita, nell'area della Favorita oggetto della contestazione.

Due sono in particolare gli elementi oggetto dell'indagine che ha portato al sequestro: innanzitutto la nota presenza di discariche all'interno dell'area, con gravi rischi di inquinamento e per la salute e l'incolumità sia degli abitanti, sia di quanti si trovano a transitare o vivere nelle immediate vicinanze; in secondo luogo all'interno dell'area è stata riscontrata la mancata attivazione, da parte di funzionari pubblici comunali, di provvedimenti volti alla ricollocazione degli abitanti e alla rimozione delle condizioni di pericolo e insalubrità: non c'è un impianto idrico-fognario, gli impianti elettrici sono abusivi e fatiscenti.

"Questo provvedimento - affermano il sindaco, Leoluca Orlando, e l'assessore alla Cittadinanza sociale e ai Beni comuni, Giuseppe Mattina - è la conferma della necessità e urgenza di dare attuazione al progetto, che è già inserito e finanziato con il PON Metro, per la definitiva dismissione del campo, attraverso la ricollocazione dei suoi attuali abitanti (circa 100) e l'intensificazione dei percorsi di integrazione". Orlando e Mattina affermano l'impegno degli occupanti a "disfarsi" dell'area incriminata in maniera collaborativa: "Quello del definitivo abbandono del campo - spiegano - è peraltro un obiettivo che la stessa comunità Rom di Palermo si è dato, come confermato anche recentemente negli incontri avuti con l'amministrazione comunale".

Il progetto complessivo, inserito nel PON Metro con uno stanziamento di circa 900mila euro, prevede la presa in carico di quei nuclei familiari e quei singoli che decideranno di abbandonare il campo, partecipando ad un "percorso di accompagnamento alla casa con progetto personalizzato, in relazione al numero di componenti del nucleo e/o ai soggetti interessati e alla complessità e gravità della situazione sociale". "Il Comune chiederà di poter rendere immediatamente disponibili le somme previste per questa specifica azione del PON Metro - dicono Orlando e Mattina - attualmente programmate per il 2019. Un progetto che servirà anche ad intraprendere gli interventi necessari per la pubblica fruizione di un'area che ricade in zona B della riserva naturale di Monte Pellegrino". Non soltanto soluzioni abitative, ma anche sociali: percorsi di formazione, facilitazione dell'autoimpiego e dell'autoimprenditorialità, sostegno ai percorsi scolastici dei minori. Proprio su quest'ultimo tema, nei giorni scorsi ha preso avvio il progetto per l'inclusione dei bambini Rom, Sinti e Camminanti, finanziato in parte con fondi comunali e in parte con fondi del PON Inclusione.

