Palermo, sequestrato negozio di animali di corso Calatafimi

Aveva occupato gran parte della sede stradale, creando intralcio alla circolazione.

13/12/2019

I Carabinieri della stazione di Mezzo Monreale nell’ambito di un servizio di controllo del territorio con l’ausilio della locale Polizia Municipale hanno deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria i titolari di due attività commerciali in corso Calatafimi.

In particolare le due attività, un bar ed un negozio di animali, avevano occupato gran parte della sede stradale, creando intralcio alla circolazione, rispettivamente con tavoli e sedie, e con accessori per la cura degli animali e mangime per cani.

Inoltre il negozio di animali è risultato sprovvisto di prescritta autorizzazione ed il titolare aveva omesso di comunicare l’inizio dell’attività, per tali ragioni il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Infine sono state comminate sanzioni per quasi 7000 euro.

Fonte: Carabinieri

