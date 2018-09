ostello abusivo

Palermo, sequestrato ostello abusivo in via Roma

La Polizia Municipale ha sequestrato un ostello abusivo in via Roma

14/09/2018

La Polizia Municipale ha sequestrato un ostello abusivo in via Roma. Gli agenti del nucleo accertamenti e tributi hanno effettuato un sopralluogo nella struttura ricettiva che è risultata sprovvista delle prescritte autorizzazioni. Il cinquantenne che gestiva la struttura ricettiva, oltre alla sanzione di 1.032 euro, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per non aver comunicato al commissariato di zona i nominativi degli ospiti presenti.

L'ostello, composto da 4 camere per un totale di 20 posti letto, si estendeva tra piano terra e primo piano; alle sette persone alloggiate nella struttura è stata assegnato un tempo congruo per lasciare le stanze e continuare la vacanza in città.

L’intervento predisposto dal Comandante Gabriele Marchese, si inserisce in una programmazione di controlli mirati alla tutela del turista e di chi opera nella legalità e al contrasto all’abusivismo.

