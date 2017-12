ABUSIVISMO

Palermo, servizio turistico abusivo: sequestrato mezzo a 29enne

PALERMO. La Polizia Municipale ha sequestrato un veicolo Piaggio Ape Calessino in servizio turistico abusivo, sorpreso tra l'altro a circolare fuori dall'itinerario consentito dal regolamento comunale.

PALERMO. La Polizia Municipale ha sequestrato un veicolo Piaggio Ape Calessino in servizio turistico abusivo, sorpreso tra l’altro a circolare in via Cappuccini, fuori dall’itinerario consentito dal regolamento comunale.

Gli agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico durante il programmato giro dei controlli sul servizio di piazza hanno individuato l'Ape Calessino con due turisti tedeschi a bordo che transitava in direzione del convento dei Cappuccini.

Alla richiesta dei documenti di rito, il conducente S.O. di 29 anni, è risultato sprovvisto di licenza comunale, la conseguenza è stata una sanzione di 1.777 euro, ritiro della patente di guida e sequestro del veicolo che nella fattispecie risultava intestato a persona diversa dal conducente.

In seguito, sarà il prefetto a determinare la sospensione della patente di guida da 4 a 12 mesi e la confisca del veicolo.

Il regolamento comunale prevede che il servizio sia svolto esclusivamente per finalità turistico-culturali all'interno del seguente perimetro: piazza Giulio Cesare, via Lincoln, Foro Italico Umberto, via Crispi, via E. Amari, piazza don Sturzo, via Domenico Scinà, via Filippo Turati, piazza Ruggero Settimo, piazza Castelnuovo, via Dante Alighieri, via Brunetto Latini, via Houel, via Goethe, piazza Indipendenza, Corso Tukory e Piazza Giulio Cesare.

