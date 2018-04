Emergenza casa

Palermo, sette famiglie occupano l'ex hotel Elena di piazza Giulio Cesare ***VIDEO***

Occupano abusivamente l'ex Hotel Elena di piazza Giulio Cesare e si autodenunciano: sempre pił grave l'emergenza casa nel capoluogo siciliano

Sette famiglie occupano in piena notte l’ex hotel Elena di Piazza Giulio Cesare, in zona stazione centrale, e si autodenunciano alle forze dell’ordine. L’emergenza casa a Palermo è da tempo una bomba ad orologeria sul punto di esplodere, e ormai si contano a decine i casi di nuclei familiari che, in preda alla disperazione più totale, decidono di forzare proprietà private pur di avere un tetto sopra la testa. Questa volta lo stabile preso di mira è quello dell’ex procuratore nazionale antimafia Giusto Sciacchitano e della moglie Maria Galasso, messo sotto sequestro dopo un’inchiesta delle iene per le camere affittate senza licenza. Tra gli occupanti figura una giovane coppia con una donna incinta e un figlio disabile di 16 anni.

“Noi daremo un sostegno a queste persone che non hanno un tetto – ha spiegato Tony Pellicane, il portavoce del Comitato lotta per la casa - Segnaleremo all’assessore comunale alla Famiglia, Giuseppe Mattina, la spiacevole vicenda che ha travolto questa gente. Alcuni di loro sono già iscritti nella graduatoria comunale dell’emergenza abitativa. Chiederemo all’assessore un’alternativa valida all’hotel”.

Nelle prossime ore i proprietari potranno chiedere lo sgombero coatto delle famiglie.

