Palermo, sfondano la porta di un appartamento al Capo ma vengono arrestati

Buttano giù la porta di un appartamento in piazzetta degli Aragonesi al Capo per derubare un appartamento.

05/01/2019

Buttano giù la porta di un appartamento in piazzetta degli Aragonesi al Capo per derubare un appartamento. La polizia di Palermo ha così arrestato tre giovani della Zisa rispettivamente di 31, 24 e 20 anni accusati di furto. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

I tre, dopo avere sfondato la porta d’ingresso, hanno iniziato a mettere a soqquadro gli ambienti della casa, portando via diversi monili. Gli agenti di tre pattuglie della polizia hanno quindi bloccato un ladro in via S.Agostino e gli altri due in piazzetta S.Marco. Durante la fuga uno dei tre ha lanciato su strada un giravite. Nel borsello di un altro sono stati ritrovati i monili rubatinell’appartamento e riconosciuti dal legittimo proprietario a cui sono già stati riconsegnati.

Tutti e tre i fermati sono stati arrestati per il reato di furto in appartamento aggravato, in concorso. Uno dei tre era già sottoposto all’obbligo di dimora ed alla sorveglianza speciale e, quindi, anche della violazione degli obblighi legati a tale misura di prevenzione dovrà rispondere.

La vettura usata dai malviventi per raggiungere piazzetta degli Aragonesi, intestata al congiunto di uno di loro, è stata rinvenuta in zona priva di copertura assicurativa ed è stata quindi sequestrata.

Fonte: Polizia di Stato

