consiglio comunale

Palermo si allaga, l'amministrazione è in ferie. ''Scappano mentre la nave affonda''

L'opposizione si scaglia contro le assenze di sindaco e assessore in un momento in cui, più che mai, la città ha bisogno di essere governata. Non bastano i danni del maltempo e i salvagente in aula, l'amministrazione dà disponibilità per settembre

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 31/08/2018 - 11:49:14 Letto 593 volte

"Il sindaco Orlando è in Francia e l'assessore Arcuri diserta ancora una volta l'aula. Con chi dovremmo confrontarci sulle questioni urgenti che riguardano Palermo se l'amministrazione è sempre assente?". Fabrizio Ferrandelli sintetizza così il malumori della seduta consiliare di ieri a Palazzo delle Aquile, scaturiti dall'impossibilità, da parte dell'opposizione, di affrontare un dibattito sulle emergenze cittadine. Sotto accusa, ancora una volta, le reiterate assenze del sindaco Leoluca Orlando e di Emilio Arcuri, assessore alla Rigenerazione urbanistica e urbana.

I primi, consistenti temporali di fine estate hanno messo in ginocchio la città di Palermo, con strade allagate e impraticabili anche per i mezzi più grandi, code di traffico interminabili, blackout e concreti rischi per l'incolumità dei cittadini - quelli delle zone di Mondello e Partanna in testa. Palermomania.it aveva testimoniato le inverosimili condizioni di via Ugo La Malfa e via Ciaculli in occasione dei due nubifragi, raccogliendo il malcontento generale dei palermitani. "Allagamenti, ponti, piano triennale delle infrastrutture, sono argomenti non più derogabili", continua Ferrandelli, che all'indomani di una delle tempeste si era recato in aula con un salvagente ciascuno per i due Orlando del Consiglio comunale [l'altro è Salvatore, il presidente, ndr].

Rincarano la dose i Cinque Stelle Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo:

Quando si parla di sicurezza a Palermo ormai abbiamo una certezza, ovvero che l’assessore Arcuri con una scusa non si presenterà in aula. D’altronde la scuola è quella del sindaco Orlando, l’uomo che scappa dalle sue responsabilità mentre la nave affonda. Oggi in aula avremmo dovuto parlare degli allagamenti di Mondello e Partanna e dei danni causati a cittadini e imprenditori, invece l’Amministrazione non si è presentata. L’ennesimo bidone di Arcuri è stato motivato con un’imbarazzante giustificazione: 'gli uffici sono in ferie'.

Il riferimento dei pentastellati è alla giustificazione che Arcuri ha fornito per motivare la propria assenza in aula, tirando in ballo la sussistenza delle ferie estive di alcuni dipendenti ritenuti fondamentali "per fornire informazioni e aggiornamenti tecnici". Provocatoriamente definito membro della "vecchia politica" insieme a Orlando dal M5S, Arcuri risponde prendendo un impegno concreto con il resto del Consiglio comunale dichiarandosi disponibile dal 3 settembre, considerato il primo giorno utile per indire una seduta a pieno organico. Intanto la nave Palermo affonda inghiottita dai problemi, tra una primitiva e anacronistica paura del maltempo, e il diffuso senso di abbandono.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!