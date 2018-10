Palermo si collega all'aeroporto, ecco la prima corsa del treno Jazz

treno palermo-aeroporto

Partirà domenica alle 6,05 dalla stazione centrale la prima corsa del treno ''Jazz'' che collegherà Palermo con l’aeroporto ''Falcone – Borsellino'' di Punta Raisi.

06/10/2018

Partirà domenica alle 6,05 dalla stazione di Palermo centrale la prima corsa del treno “Jazz” che collegherà Palermo con l’aeroporto ‘Falcone – Borsellino’ di Punta Raisi. Ultima partenza da Punta Raisi per la la città alle 21,52.

E’ arrivato nel pomeriggio il via libera alla documentazione dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie, che in sostanza ha approvato i piani di emergenza e soccorso che riguardano le gallerie Notarbartolo, Francia, San Lorenzo e Tommaso Natale del passante ferroviario, necessari per l’apertura della tratta ferroviaria.

Il treno “Jazz”, dunque, comincerà il servizio di trasporto per i passeggeri da Palermo all’aeroporto, che in queste settimane Trenitalia aveva reso disponibile mettendo a disposizione un servizio sostitutive di autobus.

L’inaugurazione prevista in un primo tempo per lo scorso 9 settembre era stata rimandata proprio a causa della mancanza dei piani propedeutici all’autorizzazione da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie arrivata appunto questo pomeriggio.

Per accelerare l’iter lo scorso 26 settembre, il prefetto Antonella De Miro aveva messo attorno a un tavolo oltre 20 rappresentanti degli enti coinvolti, tra cui i vertici e i tecnici di Rfi, le forze dell’ordine, 118, Protezione civile, Comune di Palermo per la concertazione e la definizione dei piani. Venerdì scorso aveva dato esito positivo l’esercitazione di emergenza per verificare sul campo quanto elaborato e previsto nei piani.

Nei prossimi giorni è prevista una inaugurazione ufficiale con i rappresentanti delle istituzioni.

