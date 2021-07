dimissioni consigliere Cusumano

Palermo, si dimette il consigliere Cusumano. Gelarda: ''Un atto di rara coerenza politica''

''Quello di Cusumano è un suggerimento prezioso per il sindaco Orlando, che dovrebbe seguirne l' esempio dimettendosi'', ha dichiarato Igor Gelarda.

28/07/2021

"Apprezzo la coerenza del consigliere Giulio Cusumano che a fronte di un'amministrazione ormai completamente spenta ha deciso di non essere più complice politico di Orlando e del suo gruppo. Un atto di rara coerenza politica in una maggioranza che non esiste più, che non ha più progetto, forse non lo ha mai avuto. E ha portato Palermo nel baratro. Quello di Cusumano è un suggerimento prezioso per il sindaco Orlando, che dovrebbe seguirne l' esempio dimettendosi. E liberare cosi Palermo e i palermitani che potrebbero andare al voto immediatamente".

Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega a Palazzo delle Aquile, Igor Gelarda.

