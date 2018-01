rapina

Palermo, si finge un cliente e poi tenta di rapinare una banca: arrestato

La Polizia ha arrestato per tentata rapina un 37enne palermitano...

La Polizia ha arrestato per tentata rapina, Giacomo Giambruno 37enne palermitano, già noto alle Forze dell’Ordine.

Ieri mattina, equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in servizio di controllo del territorio si sono recati in via Alcide De Gasperi, dove era stata segnalata una rapina in corso ai danni di un istituto di credito, da parte di un uomo.

Il malvivente, poco prima, era entrato presso la filiale e, fingendosi un cliente, si era rivolto al cassiere chiedendogli informazioni su un conto corrente; immediatamente dopo aveva scavalcato il bancone e, minacciandolo, gli aveva intimato di consegnargli tutto il denaro in cassa. In soccorso del dipendente era giunto nel frattempo un altro collega, ma il malvivente, credendo fosse il direttore della banca, lo avrebbe afferrato con forza per il braccio, intimandogli di aprire la cassaforte.

Durante queste concitate fasi, il precedente dipendente della banca è riuscito a divincolarsi, ad uscire dall’istituto di credito attraverso la porta antipanico, in modo da far scattare l’allarme automatico e a sollecitare l’intervento della Polizia da un esercizio vicino; a quel punto il malvivente si è allontanato di corsa dalla banca.

Gli agenti hanno notato e immediatamente bloccato un uomo corrispondente al presunto rapinatore. Questi, vistosamente affannato, in un primo momento, si è finto sorpreso per il controllo a cui era sottoposto ma, incalzato dagli agenti, forti del fatto di averlo riconosciuto anche grazie ad un vistoso tatuaggio sul collo, non ha potuto fare altro che ammettere le proprie responsabilità, confessando la tentata rapina. Le stesse immagini del sistema di video sorveglianza e le testimonianze rese dei presenti, hanno confermato quanto appreso poco prima.

L’uomo è stato tratto in arresto ed accompagnato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti di rito.

