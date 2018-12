Palermo si prepara per le festività natalizie: come cambia la viabilità nel weekend

viabilitÓ

Palermo si prepara per le festivitÓ natalizie: come cambia la viabilitÓ nel weekend

La polizia municipale informa che per le festivitÓ natalizie la viabilitÓ sarÓ modificata al Cassaro e in via della Leva all'Arenella.

La polizia municipale informa che per le festività natalizie la viabilità sarà modificata al Cassaro e in via della Leva all’Arenella. Domenica mattina si svolgeranno due passeggiate ciclistiche a traffico aperto rispettivamente in via Sarullo (Casa del Sole) e in centro città.



Sabato, domenica e festivi

Chiusura al transito del Cassaro – (O.D. 1645)

Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra la via Roma (esclusa) e piazza Villena (esclusa)

Chiusura al transito veicolare dalle ore 15.30 del sabato alle ore 7.00 del lunedì successivo;

Chiusura al transito veicolare dalle ore 10 alle ore 22.30 negli altri giorni festivi.

Via della Leva – zona Arenella – (O.D. 1646)



Via della Leva, tratto compreso tra il civ. 90 e il civ. 100, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nei giorni 22, 23 dicembre 2018 e 5, 6 gennaio 2019 dalle ore 18 alle ore 21 e fino a cessate esigenze per la manifestazione “Presepe Vivente”.



Domenica 23 dicembre

Ore 9.00 – Via Sarullo/Boccadifalco – raduno cicloturistico Memorial Giuseppe Schiera

Itinerario: via Sarullo, piazza Baida, San Martino delle Scale.



Itinerario: via Sarullo, piazza Baida, San Martino delle Scale. Ore 10.00 – Centro città – Sfilata natalizia con Palermonotteinbici

Itinerario: piazza Ruggero Settimo, via Dante, via Brunetto Latini, piazza Giovanni Amendola, via Houel, via Goethe, via Niccolò Turrisi, via Salesio Balsano, via Volturno, piazza Verdi, via Maqueda, piazza Bellini, piazza Pretoria, discesa dei Giudici, via Roma, piazza San Domenico, via Giovanni Meli, via Bambinai, largo Cavalieri di Malta, via Squarcialupo, via Castello, via Francesco Crispi, via Cala, Foro Umberto I, inversione, piazza Capitaneria di Porto, via Cala, via Francesco Crispi, piazza XIII Vittime, via Cavour, via Principe di Scordia, via Mariano Stabile, via Roma, piazza don Luigi Sturzo, via Bertolino Giuseppe Puglisi, via Isidoro Carini, via Pasquale Calvi, via gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Fonte: Polizia Municipale

