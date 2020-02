Palermo si stringe intorno a Boubacar, solidarietà al ragazzo senegalese pestato

aggressione razzista

Palermo si stringe intorno a Boubacar, solidarietÓ al ragazzo senegalese pestato

Si Ŕ scatenata una gara di solidarietÓ sul profilo Facebook del giovane senegalese selvaggiamente picchiato in strada a Palermo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/02/2020 - 16:12:31 Letto 412 volte

A poche ore dalla notizia dell'aggressione razzista nei confronti di un giovane senegalese di 19 anni, Boubacar Kande, selvaggiamente picchiato in strada a Palermo, si è scatenata una gara di solidarietà sul suo profilo Facebook. Gente comune che ha voluto testimoniare la propria diversità da quei palermitani che lo hanno aggredito. Gente "Indignata e mortificata" o che chiede semplicemente "scusa" per chi agisce spinto dall'odio e dal razzismo. Parole semplici, di affetto, c'è chi lo chiama "tesoro", c'è chi vuole semplicemente dirgli "noi siamo con te", dalla tua parte. Una Palermo, un'Italia che non ci sta, che non giustifica il pestaggio di un ragazzo la cui unica "colpa" è essere nero. Un episodio che va condannato, un episodio che si spera possa non ripetersi più.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!