Palermo: sicurezza stradale, multe e sequestri nei quartieri di Cruillas e Borgo Nuovo

Prosegue nei quartieri di Cruillas e Borgo Nuovo, il piano d'intervento sulla sicurezza stradale nelle periferie della città. Sono state comminate sanzioni e sequestri.

Pubblicata il: 19/10/2018

Prosegue nei quartieri di Cruillas e Borgo Nuovo, il piano d’intervento nelle periferie della città, predisposto dal Comandante della Polizia Municipale, Gabriele Marchese, per i controlli mirati ai fini della sicurezza stradale.



Gli agenti dai controlli su strada hanno monitorato in particolare le norme di comportamento del codice della strada, il corretto possesso dei documenti di circolazione e la copertura assicurativa dei veicoli in circolazione.



In totale, sono state comminate 18 sanzioni: sette autovetture che circolavano senza copertura assicurativa sono state sequestrate, mentre altre sei veicoli sono stati sanzionati per omessa revisione, tra i quali due per ripetuta omessa revisione.



Inoltre, due conducenti sono stati sorpresi a circolare senza aver mai conseguito la patente di guida e tre sono stati riscontrati con i documenti di circolazione non aggiornati.

I controlli saranno estesi nelle altre zone periferiche della città.

Fonte: Polizia Municipale

