villabate

Palermo, simula rapina dopo avere perso 500 euro in gratta e vinci. Denunciata 49enne

Una donna 49enne di Villabate è stata denunciata dai carabinieri per simulazione di reato...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/11/2017 - 12:05:06 Letto 683 volte

Una donna 49enne di Villabate è stata denunciata dai carabinieri per simulazione di reato.

La 49enne, lo scorso 20 novembre, avrebbe sporto denuncia dai carabinieri sostenendo di essere stata derubata di 500 euro da alcuni giovani.

Ma grazie ai filmati della banca i militari sono riusciti a dimostrare che si è trattata di una messa in scena, infatti la donna si era recata in un tabacchi per giocare 500 euro, cosa che è stata ammessa dalla stessa durante l’interrogatorio.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!