Palermo, smantellata rete di spaccio in via Brigata Aosta *FOTO ARRESTATI / VIDEO*

Scoperta piazza di spaccio nel cosiddetto ''palazzo di ferro'' in via Brigata Aosta a Palermo.

Scoperta piazza di spaccio nel cosiddetto "palazzo di ferro" in via Brigata Aosta 56 a Palermo, la più fiorente piazza di crack del capoluogo siciliano. I carabinieri della compagnia di San Lorenzo hanno eseguito otto misure cautelari, tre delle quali nei confronti di minorenni. Tra le accuse spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale.

L’indagine di oggi ha permesso di ricostruire l’attività di spaccio da parte degli otto indagati delineando ruoli e funzioni dei componenti, di confermare la presenza di una piazza per lo smercio della droga.

In cinque sono stati portati tutti in carcere. Si tratta dei gemelli Avvenimenti, Francesco Paolo e Giulio, di 22 anni, i cugini Salvatore ed Alessandro Tutone di 19 e 34 anni, e di Roberto Sammartino di 46 anni. Per i tre minori, è stata disposta la misura del collocamento in comunità.

Dalle indagini è emerso che Francesco Paolo Avvenimenti, Giulio Avvenimenti, Salvatore Tutone e Alessandro Tutone, insieme a un diciassettenne e a due quindicenni, si sarebbero suddivisi i compiti e i ruoli in modo ben preciso.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, prima della vendita, gli acquirenti normalmente transitavano in via Brigata Aosta, poi venivano invitati a stazionare nella zona in prossimità del "palazzo di ferro", al civico 56, per verificare l’assenza di controlli delle forze dell’ordine.

