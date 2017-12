furto

Palermo, sorpresi a rubare autoradio in una Smart. Arrestata coppia

PALERMO. I Carabinieri hanno arrestato per furto aggravato su autovettura, M.g., palermitano 21enne e L.G.g, palermitana, 36enne.

La locale Centrale Operativa ha segnalato la presenza di due giovani in via Leonardo Vigo, prossima al quartiere Monte Pellegrino che, dopo aver mandato in frantumi il vetro anteriore sinistro di una Smart parcheggiata in strada, stavano trafugando qualcosa dall’interno dell’abitacolo.

Una gazzella dei Carabinieri, immediatamente intervenuta, ha bloccato la coppia che già aveva asportato l’autoradio della vettura danneggiata.

A seguito della perquisizione è stato rinvenuto, inoltre, addosso alla donna un cacciavite di 19 cm con il quale, verosimilmente, i due ragazzi avevano distrutto il vetro ed estratto poi l’autoradio danneggiando così il cruscotto della vettura.

