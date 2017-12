furto

Palermo: sorpresi mentre tentano rapina in un istituto di credito. Arrestati 2 palermitani

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza, per tentato furto aggravato in concorso 2 palermitani...

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato, in flagranza, per tentato furto aggravato in concorso i palermitani M. M. 38enne del quartiere Bonagia e G. G. 42enne del quartiere Brancaccio.

La scorsa notte gli agenti si sono diretti in via del Cigno, nel quartiere Bonagia, dove era stato segnalato un tentativo di irruzione all’interno di un istituto di credito da parte di due uomini, dei quali è stata fornita una dettagliata descrizione.

I poliziotti, giunti in prossimità di via del Cigno, hanno notato, a distanza, uno dei due soggetti segnalati, posizionato all’angolo della strada, probabilmente con funzione di “palo”, il quale, alla vista delle volanti della Polizia di Stato, allontanandosi in direzione della banca, ha tentato di nascondersi tra le auto in sosta.

Contestualmente, un secondo individuo è stato avvistato davanti all’istituto di credito, in prossimità della telecamera di video sorveglianza esterna, con in mano un lungo tubo con all’estremità un pezzo di stoffa, con cui tentava di occultare l’obiettivo della telecamera stessa.

Il “palo” è stato immediatamente bloccato ed identificato per G. G.

Il secondo soggetto vistosi scoperto, si è dato a precipitosa fuga appiedata, durante la quale si è disfatto di un paio di guanti e di una fettuccia in plastica; dopo un rocambolesco inseguimento è stato raggiunto e bloccato in largo del Fringuello.

