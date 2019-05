sigarette di contrabbando

Palermo, sorpreso 19enne mentre vendeva sigarette per strada

All'interno della auto sono stati trovati 3 chili di tabacchi di lavorazione estera.

Pubblicata il: 15/05/2019

In via Perez agenti del nucleo vigilanza trasporto pubblico della Polizia Municipale e i carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno intercettato un diciannovenne che vendeva sigarette per la strada servendosi di un’autovettura.

Il venditore utilizzava una Lancia Y, di proprietà di una donna che non è ancora stata rintracciata, per tenere le sigarette e, all’occorrenza, le prelevava dall’auto quando concludeva l’affare. Alcuni movimenti dell’uomo, S.A., hanno insospettito gli agenti e i carabinieri che in abiti civili e con auto civette, controllavano il territorio per il contrasto al fenomeno dei posteggiatori abusivi.

L'auto, all’interno della quale sono stati trovati 3 chili di tabacchi di lavorazione estera, è stata sequestrata per procedere ad accertamenti di polizia e il venditore è stato segnalato all’autorità giudiziaria anche a seguito dell’intervento della Guardia di Finanza.

Fonte: Polizia Municipale

