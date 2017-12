furto

Palermo, sorpreso a rubare dal titolare del negozio. Fermato giovane

PALERMO. Un ladro è stato bloccato dal titolare di un negozio di accessori per cellulari nel cuore del Centro Storico...

PALERMO. Un ladro è stato bloccato dal titolare di un negozio di accessori per cellulari in via Maqueda, di fronte a piazza della Vergogna. L'uomo, secondo il racconto del negoziante alla polizia, stava mettendo in uno zaino alcuni articoli presi dagli espositori. Da una prima ricostruzione il ladro, di origini africane, avrebbe avuto anche una breve colluttazione con il negoziante, di origini indiane. L'uomo però è riuscito a bloccarlo mentre altri residenti, notando la scena, hanno chiamato la polizia.

Le auto della polizia sono piombate nell'isola pedonale di via Maqueda piena di turisti e residenti che passeggiavano, aggirando con abilità i blocchi di cemento installati per le misure antiterrorismo. Molti curiosi si sono avvicinati al tratto di via Maqueda dove si trova il negozio che, in un primo momento, era stato chiuso al passaggio delle auto. Il titolare ha fatto entrare la polizia nella sua bottega e ha spiegato quanto successo. Sono in corso gli accertamenti da parte dei poliziotti sul giovane bloccato.

Fonte: Polizia di Stato

