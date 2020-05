smaltimento rifiuti illecito

Palermo, sorpreso a smaltire illecitamente dei rifiuti in via Papireto: denunciato

Gli agenti della Polizia Municipale hanno denunciato un uomo sorpreso a smaltire illecitamente dei rifiuti in via Papireto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2020 - 14:13:50

Gli agenti del Nucleo per la tutela del decoro e la vivibilità urbana della Polizia Municipale, nell'ambito dei controlli svolti per la repressione dei reati ambientali, hanno denunciato ieri un uomo sorpreso a smaltire illecitamente dei rifiuti in via Papireto.

Gli agenti, in borghese e con auto civetta, hanno sorpreso in via Papireto due uomini che prelevavano dei mobili e dei sacchi da un autocarro abbandonandoli in prossimità dei cassonetti per i rifiuti solidi urbani.

In particolare si trattava di sfalci di potatura, alcune reti e materassi, un divano ed altro materiale che era stato abbandonato illecitamente.

Alla vista degli agenti, uno dei due uomini si è dato alla fuga, mentre l'altro, G.E. di 44 anni, ha dichiarato di aver effettuato degli “sbarazzi”.

L'uomo è stato segnalato all'Autorità giudiziaria.

Al controllo dei documenti è inoltre emerso che il mezzo, oltre a non essere autorizzato per il trasporto di rifiuti, era sprovvisto di copertura assicurativa e risultava sottoposto a sequestro amministrativo.

Da una prima ricostruzione, è emerso che il mezzo è abitualmente utilizzato per attività di sgombero di locali e stoccaggio dei rifiuti.

Sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all'identità del secondo uomo e sulla proprietà del mezzo.

Fonte: Polizia Municipale

