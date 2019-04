spaccio di droga

Palermo, sorpreso a spacciare allo Sperone, arrestato 26enne

I Carabinieri, notati alcuni contatti con giovani e sospettando che fosse in possesso di stupefacenti e che stesse spacciando, hanno deciso di controllarlo.

Pubblicata il: 18/04/2019

I Carabinieri della Stazione di Palermo Acqua dei Corsari a seguito di un servizio di contrasto al mercato degli stupefacenti in zona “Sperone” e precisamente in via Passaggio De Felice Giuffrida angolo con via Sacco e Vanzetti, hanno notato Leto Giorgio, palermitano classe 1992, volto noto agli operanti, aggirarsi con fare sospetto.

Notati alcuni contatti con giovani e sospettando che fosse in possesso di stupefacenti e che stesse spacciando, hanno deciso di controllarlo. La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire e sequestrare: 16 dosi di marjuana per un peso complessivo di gr. 21 circa, 10 dosi di hashish per un peso complessivo di gr. 10 circa e la somma di 150 € ritenuti provento dell’illecita attività di spaccio.

Il giovane su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato giudicato con il rito direttissimo. In quella sede a seguito di convalida è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. e liberato.

Fonte: Carabinieri

