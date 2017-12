droga

Palermo, sorpreso con la cocaina in auto, dice che spaccia per problemi economici. Arrestato

20/11/2017

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato G.P., incensurato 34enne della provincia di Palermo, responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

L’uomo è stato sorpreso a bordo della sua vettura e a tradirlo è stata la sua guida frenetica che ha attirato l’attenzione degli agenti.

In via San Lorenzo, all’altezza di via Maltese, i poliziotti hanno fermato e identificato l’uomo. Nel corso della perquisizione del mezzo sono stati rinvenuti due involucri contenenti cocaina.

L’uomo ha raccontato di esser giunto a Palermo allo scopo di acquistare la droga ed ha giustificato la sua condotta con supposte difficoltà economiche che lo avrebbero spinto ad avvicinare il mondo della droga.

Indagini sono in corso per risalire ai fornitori della cocaina ed agli eventuali complici.

