Palermo: sospetta meningite per una bambina di 6 anni, paura a scuola

Si sospetta che abbia contratto la meningite la bimba palermitana di 6 anni che ha accusato un malore mentre si trovava in classe, all'istituto comprensivo Giotto-Cipolla, dove frequenta la prima elementare.

26/10/2018

La piccola è stata immediatamente trasportata all’ospedale Cervello, dove però i medici, dopo alcune ore, hanno deciso il trasferimento in elisoccorso a Messina nel reparto di rianimazione del Policlinico. La direzione sanitaria del nosocomio della Città dello Stretto comunque, ha fatto sapere che sono in corso tutti gli esami del caso per confermare se tratti di meningite ed eventualmente di quale ceppo. Le condizioni della bambina restano gravi ma stabili.

Intanto oggi nessuno degli 850 studenti del plesso scolastico, si è presentato in aula, neppure i ragazzi delle medie, il cui edificio si trova in via De Saliba, che però è frequentato dalla sorella della bambina malata.

Il preside Giovanni Cigna ha però rassicurato alunni e genitori, affermando che gli accertamenti sono ancora in corso e non vi sono motivi per tenere i figli a casa, usando la semplice accortezza di controllare la temperatura e solo in quel caso contattare le strutture sanitarie.

