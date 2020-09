Coronavirus

Palermo, sospetto caso di Coronavirus all'asilo nido Rosolino Pilo: chiuso precauzionalmente

Chiuso precauzionalmente il servizio della sezione infanzia comunale nella scuola Rosolino Pilo di via Augusto Elia.

Chiuso precauzionalmente il servizio della sezione infanzia comunale nella scuola Rosolino Pilo di via Augusto Elia. La decisione è stata presa oggi per un caso di sospetto Covid-19 di una dipendente, in malattia dallo scorso 17 settembre per sintomi influenzali.

E' stata la stessa dipendente a comunicare alla direzione del Rosolino Pilo di essere stata segnalata all’Asp per sospetto contagio e di essere in attesa di verifica attraverso il tampone. All'interno del plesso che tra l'altro è stato sede elettorale, sono partiti i lavori di igienizzazione e sanificazione.

Intanto è stato completamente sanificato l'asilo nido Melograno, chiuso nei giorni scorsi e il Comune sta concordando la riapertura su indicazioni dell'Asp.

“Ho ricevuto dal direttore generale Asp, Daniela Faraoni - ha detto l'assessora alla Scuola, Giovanna Marano - rassicurazioni che nelle prossime giornate l'Azienda garantirà l'esecuzione dei test rapidi per dipendenti , genitori e bambine e bambini che frequentano i nidi chiusi precauzionalmente al fine di predisporre la riapertura".

