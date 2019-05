striscioni di sostegno

Palermo, sostegno per la prof sospesa

Alcuni striscioni sono stati posizionati da alcuni studenti nella cancellata dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele III, la scuola della prof Rosa Maria Dell'Aria.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/05/2019 - 10:02:01 Letto 342 volte

“La scuola libera e i balconi pure", "Aprite cuori menti e porti", "Gli articoli 3, 21 e 33 non si toccano #Salvinitoglianchequesto", "Le loro idee camminano sulle nostre gambe" sono alcune delle scritte fatte su striscioni che alcuni studenti stanno posizionando nella cancellata dell'istituto tecnico Vittorio Emanuele III, la scuola della prof Rosa Maria Dell'Aria sospesa per non avere vigilato su un elaborato di un gruppo di studenti della seconda classe che hanno paragonato le leggi razziali contro gli ebrei al decreto sicurezza sui migranti.

L'istituto si trova a poche decine di metri dall'aula bunker del carcere Ucciardone dove stamani si tiene la celebrazione per l'anniversario della strage di Capaci alla presenza, tra gli altri del premier Giuseppe Conte, del presidente della Camera Roberto Fico e del ministro degli interni Matteo Salvini.

Davanti all'istituto ci sono uomini della Digos e delle forze dell'ordine.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!