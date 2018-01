droga

PALERMO. I Carabinieri hanno intensificato i controlli nei pressi di via Brigata Aosta, nelle adiacenze del noto ''palazzo di ferro''. Durante un servizio di controllo del territorio, i militari hanno osservato i movimenti di un giovane palermitano: Milazzo Giuseppe, 20 enne.

Il via vai di persone ha insospettito i Carabinieri, che hanno deciso di procedere al controllo. Due soggetti sono stati trovati in possesso di dosi di cocaina appena ricevute da Milazzo che pertanto è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di altre sei dosi di cocaina.

Fonte: Carabinieri

