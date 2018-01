spaccio droga

Palermo, spacciava hashish in Corso dei Mille: bloccato dopo inseguimento

La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne palermitano accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2018 - 10:27:47 Letto 362 volte

La Polizia di Stato ha arrestato un 29enne palermitano, Claudio Dalfone, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Gli agenti hanno notato un gruppetto di persone in corso dei Mille, nei pressi di vicolo Nuccio. Non appena hanno visto i poliziotti, si sono dati alla fuga. Dopo un lungo inseguimento, è stato bloccato Dalfone che ha cercato in tutti i modi di sfuggire alla cattura. Durante la fuga il giovane ha gettato cinque stecchette di hashish. Altre due le nascondeva addosso. In casa è stata trovata una lama in metallo con tracce di stupefacente.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!