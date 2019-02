arrestato pusher

Palermo, spacciava hashish vicino una scuola: arrestato giovane 23enne

Azione di contrasto della Polizia di Stato allo spaccio di sostanze stupefacenti. Arrestato un pusher nei pressi di un istituto scolastico

Continua incessante l’attività della Polizia di Stato per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo, attraverso la predisposizione di mirati servizi di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai luoghi nelle immediate vicinanze di Istituti Scolastici.

In tale contesto i poliziotti della Squadra Mobile, sezione “Contrasto al crimine diffuso” hanno proceduto all’arresto del palermitano Lo Verde Carmelo, 23enne del quartiere “Noce”, volto noto per i suoi precedenti specifici, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravato dall’essere stato commesso nelle immediate vicinanze di una scuola.

Nella tarda mattinata di ieri, i “Falchi” della Squadra Mobile, nell’ambito delle suddette attività, percorrendo via Bisazza hanno proceduto al controllo di alcuni individui fermi nelle immediate vicinanze di un istituto scolastico. Durante le fasi del controllo, la loro attenzione è stata attirata dalla presenza a brevissima distanza di un giovane dall’atteggiamento circospetto, il quale, accortosi dell’attività di controllo in corso da parte della Polizia di Stato si è allontanato fettolosamente, occultando dietro una cassetta dell’Enel un pacchetto di sigarette che aveva estratto dalla tasca dei pantaloni. I poliziotti senza indugio lo hanno raggiunto ed identificato, a pochi metri dalla scuola, dopodiché hanno recuperato l’involucro di sigarette precedentemente nascosto, al suo interno hanno rinvenuto 22 dosi singole di hashish.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata pertanto posta sotto sequestro ed il giovane palermitano arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente aggravato.

