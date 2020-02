droga

Palermo, spaccio di droga alla Zisa: 32enne in manette

La Polizia di Stato sequestra diverse dosi di hashish e marijuana spacciate sulle strade della Zisa. Un pusher arrestato.

La Polizia di Stato, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto Pereira Antonio, 32enne palermitano del quartiere Zisa, sorpreso per strada con numerose dosi di stupefacente pronte per essere spacciate, alcune delle quali addosso e altre nella sua immediata disponibiltà.

Pereira, già noto per i suoi precedenti specifici e perché in atto sottoposto alla misura dell’Obbligo di Dimora nel Comune di Palermo, è stato notato sulle strade del suo quartiere, in atteggiamento equivoco da una pattuglia in transito del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”.

Ad insospettire gli agenti in ordine alla possibilità che l’uomo fosse intento a spacciare stupefacenti la circostanza che questi, poco prima, avesse introdotto furtivamente e con circospezione la mano tra le lamelle in legno di una vecchia persiana rotta in legno, di pertinenza di un vecchi edificio disabitato della zona, da cui aveva prelevato qualcosa; particolarmente sospetta anche la reazione del giovane, ovvero un tentativo di allontanamento repentino dal luogo, al passaggio della Volante della Polizia di Stato; arrestata, pertanto, la marcia, gli agenti sono scesi dall’auto di servizio e in pochi attimi lo hanno raggiunto e perquisito, recuperando al contempo un involucro di cui, durante le brevi fasi del suo tentativo di fuga, Pereira si era disfatto gettandolo sotto una vettura parcheggiata, nella vana speranza evidentemente che non fosse stato notato dagli agenti.

Queste le dosi di stupefacente complessivamente rinvenute nel corso della rapida operazione di polizia: 5 di hashish all’interno dell’involucro recuperato a terra, una addosso al malvivente ed altre 33 (11 di marijuana e 22 di hashish) all’interno di una calza nascosta tra le persiane dell’edificio disabitato.

Il peso totale dello stupefacente sequestrato ammonta a 20 grammi di Hashish e 12 grammi di Marijuana.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

