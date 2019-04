bazzoka artigianale

Palermo, sparano patate in strada con un bazzoka artigianale

Testano il bazzoka artigianale in strada, due denunciati dai Carabinieri.

Sabato pomeriggio una pattuglia della Stazione di Palermo Olivuzza stava transitando in via Narbone quando ha notato due giovani armati di un cannoncino artigianale intenti a sparare delle patate, mettendo in pericolo l’incolumità dei passanti.

I due identificati nei palermitani C.f.g. 30enne e P.g. 29enne alla vista dei militari dell’Arma, hanno consegnato il manufatto, riferendo che stavano provando la funzionalità del mini bazooka fatto in casa e di aver trovato su internet le istruzioni passo dopo passo per costruirlo ed assemblarlo.

Sono stati deferiti in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. L’oggetto nonostante possa sembrare apparentemente innocuo, è una vera e propria arma che se utilizzata impropriamente può essere molto pericolosa e potenzialmente letale.

