PALERMO. Sparatoria in via Brigata Aosta, nei pressi di quello che nella zona è conosciuto come il “palazzo di ferro”. Sembrerebbe che due persone su uno scooter abbiano sparato contro un uomo e una donna, minacciando di tornare con un mitra, secondo una prima ricostruzione.

L’uomo e la donna, fortunatamente, sembra che siano rimasti solo feriti, ma non si ha certezza delle loro condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che li hanno trasportati a villa Sofia.

Indaga la polizia.

