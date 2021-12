mercatino viale Francia

Palermo, spostamento mercatino Viale Francia bloccato da un errore del Suap

Il consigliere Leonardo Canto: ''Abbiamo invitato gli uffici a rifare la piantina degli 88 stalli su piazzale Gaspare Ambrosini inserendoli per la effettiva misura di 24 mq ciascuno''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2021 - 16:19:55 Letto 4493 volte

"Da un confronto avuto stamane presso la sesta commissione attività produttive con gli uffici del SUAP abbiamo appreso delle importanti notizie circa lo spostamento del mercatino di Viale Francia.

In particolare gli uffici hanno presentato in commissione una piantina del piazzale Gaspare Ambrosini asserendo che lo spazio del piazzale fosse sufficiente ad accogliere soltanto 81 stalli dei mercatari a fronte degli 88 stalli autorizzati e, pertanto, l'amministrazione aveva in prima battuta concluso per l'impossibilità materiale del trasferimento sul piazzale Gaspare Ambrosini.

Da una attenta analisi della documentazione eseguita in commissione è tuttavia emerso che la piantina prodotta dagli uffici del SUAP prevedesse che ciascuno stallo misurasse 36 MQ e NON 24 MQ ovvero la grandezza effettiva degli stalli per come autorizzati dall'ordinanza numero 222/2014.

Gli uffici non hanno saputo dare una motivazione certa per la quale nonostante gli stalli fossero autorizzati per 24 mq ciascuno la piantina li riportasse per 36 MQ ciascuno (ovvero 8 X 4,5 MQ).

Alla luce di questa palese inesattezza abbiamo invitato gli uffici a rifare la piantina degli 88 stalli su piazzale Gaspare Ambrosini inserendoli per la effettiva misura di 24 mq ciascuno: in questo modo senza alcun dubbio il piazzale sarà considerato capiente per trasferirvi gli stalli dei mercatari e potrebbe così proseguire serenamente l'iter burocratico-amministrativo finalizzato al loro trasferimento dall'attuale sede di Viale Francia".

Lo dichiara il consigliere Leonardo Canto.

