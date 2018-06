diritti LGBT

Palermo sta con le famiglie arcobaleno, sette coppie trascritte in atti di nascita

Anche il capoluogo siciliano si unisce ai comuni italiani impegnati nella lotta per il riconoscimento dei diritti LGBT. Le sette coppie di genitori avranno pari doveri nei confronti dei loro figli

Pubblicata il: 28/06/2018

Palermo si conferma, ancora una volta, una città inclusiva e sensibile ai diritti civili: stamattina, a Palazzo delle Aquile, sette famiglie arcobaleno (quattro coppie di mamme e tre di papà) hanno visto trascritti i loro nomi sui certificati di nascita dei loro figli e delle loro figlie.

Grande la felicità dei genitori, che hanno così uguali doveri nei confronti dei figli, veri destinatari dell'atto. La trascrizione è avvenuta per mano del sindaco Leoluca Orlando, che ha quindi mantenuto una promessa fatta poche settimane fa proprio oggi 28 giugno, il giorno più importante per la comunità LGBT internazionale.

“Nel giorno in cui ricordiamo la rivolta di Stonewall contro l'oppressione - commenta Daniela Tomasino di Arcigay Palermo - compiamo un altro passo verso la piena affermazione dei diritti. Da oggi questi sette bambini hanno maggiore tutela, maggiore sicurezza e due genitori: due persone che possano prendersene cura legalmente, e non più una soltanto. Oggi è una bella giornata per tutti e tutte”. Marilena Grassadonia, presidente di Famiglie Arcobaleno, rinnova l'impegno dell'associazione nella battaglia per ottenere risultati come quello odierno: “La gioia per le trascrizioni di oggi è immensa - sottolinea - soprattutto perché ad essere tutelati sono bambine e bambini che da troppo tempo stanno aspettando di vedere riconosciuti entrambi i loro genitori. Come Famiglie Arcobaleno continueremo instancabilmente la nostra battaglia per fare in modo che tutti bambini e le bambine abbiano uguali diritti indipendentemente dalla città in cui hanno avuto la fortuna di nascere e vivere”.

Con la trascrizione di oggi, Leoluca Orlando si fa portavoce dell'apertura della città di Palermo alla diversità e al riconoscimento dei diritti dell'essere umano, a prescindere dalle differenze di inclinazioni sessuali, razza e cultura: "Palermo si conferma un punto di riferimento nazionale ed internazionale quale città che promuove e tutela i diritti della persona - dichiara il sindaco -. 'Io sono Persona' è ormai il logo della nostra città che vince in tutti i settori in cui qualcuno pensa che la diversità sia un problema, un pericolo e addirittura un handicap". Il risultato è stato raggiunto grazie alla sinergia tra il Comune di Palermo e le associazioni Famiglie Arcobaleno, Arcigay Palermo e Rete Lenford, che hanno seguito tutto l’iter e supportato i funzionari comunali negli approfondimenti tecnici necessari.

E sono sempre di più sindaci che stanno seguendo la strada dei diritti, a dimostrazione di come un'assunzione di responsabilità della politica nazionale verso le famiglie arcobaleno stia diventando sempre più urgente e improrogabile. In Italia, tra gli altri, sono i Comuni di Milano, Torino, Bologna e Firenze a dare pieno riconoscimento a entrambi i genitori.

