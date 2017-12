rapina

Palermo, sventata rapina ad una farmacia di via Cusmano

PALERMO. Una pattuglia della Polizia Municipale intorno alle ore 18,30 ha sventato un tentativo di rapina ad una farmacia...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/12/2017 - 20:35:39 Letto 562 volte

PALERMO. Una pattuglia della Polizia Municipale intorno alle ore 18,30 ha sventato un tentativo di rapina ad una farmacia ubicata in via Catania all’angolo con via Cusmano.

Gli agenti mentre transitavano in via Cusmano, insospettiti della presenza di due giovani nei pressi della farmacia, fiutando le loro intenzioni sono scesi dall’auto di servizio e i due, in modo repentino si sono si sono dati precipitosamente alla fuga in direzione di via Sammartino, liberandosi di una pistola che hanno lanciato sotto una autovettura in sosta in via Catania.

Sono in corso i rilievi per ulteriori approfondimenti.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!