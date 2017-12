furto

Palermo: sventato furto d'auto. Arrestato 20 dell'Arenella

PALERMO. La Polizia di Stato ha sventato un furto d’auto e ha arrestato un giovane palermitano che, a dispetto dei suoi 20 anni, vanta già svariati precedenti di polizia...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/12/2017 - 14:33:06 Letto 601 volte

PALERMO. La Polizia di Stato ha sventato un furto d’auto e ha arrestato un giovane palermitano che, a dispetto dei suoi 20 anni, vanta già svariati precedenti di polizia.

M.G., 20enne dell’Arenella, intorno alle 15:00, approfittando dell’assenza di pedoni ed automobilisti, in un orario ed in una data, l’8 dicembre, tradizionalmente dedicati al pranzo in famiglia, ha avuto il tempo di puntare una vettura parcheggiata in via dei Cantieri e forzarla.

L’uomo ha indugiato per qualche minuto ed ha erroneamente confidato, oltre che nell’assenza di pedoni anche in quella della Polizia di Stato.

Proprio quando l’allarme della vettura forzata è scattato è comparsa in via dei Cantieri una volante che ha notato il passo spedito di M.G., a breve distanza dalla vettura, la cui serratura era visibilmente manomessa.

L’uomo è stato bloccato ed identificato, è stato lui stesso ad ammettere il tentativo di furto, certificato dal ritrovamento di un cacciavite abbandonato a pochi metri dalla vettura.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!