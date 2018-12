furto d'auto

Palermo, sventato furto d'auto nel quartiere Bonagia: arrestato pregiudicato

I poliziotti hanno, tratto in arresto un 33enne pregiudicato palermitano del quartiere Bonagia, responsabile del reato di furto aggravato su autovettura.

Pubblicata il: 02/12/2018

I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno, tratto in arresto A.I., 33enne pregiudicato palermitano del quartiere Bonagia, responsabile del reato di furto aggravato su autovettura.

La scorsa mattina intorno alle 12:00, una Volante si è recata in via Guido Rossa, dove era stata segnalata, su linea di emergenza “113”, la presenza di un uomo, di cui veniva fornita una dettagliata descrizione, intento ad armeggiare nei pressi di alcune vetture parcheggiate. Giunti sul posto gli agenti hanno scorto a distanza un individuo, corrispondente alle descrizioni ricevute, con in mano una busta ed un cacciavite, piegato tra due auto in sosta lungo la strada. Questi, accortosi della presenza della pattuglia della Polizia di Stato, ha tentato di allontanarsi repentinamente, ma gli agenti, scesi dall’auto di servizio, dopo un breve inseguimento, lo hanno raggiunto, bloccato ed identificato.

Tornati successivamente sul luogo dell’intervento hanno constatato che le due vetture parcheggiate, vicino alle quali il giovane era stato notato, avevano i vetri infranti: la prima era stata anche rovistata all’interno, mentre la seconda presentava il cruscotto danneggiato e privo dell’autoradio, trovata riposta in uno scatolo di cartone dentro l’abitacolo, al cui interno sono stati rinvenuti vari arnesi atti allo scasso.

Ulteriori accertamenti effettuati sul posto hanno permesso di appurare che l’uomo era giunto sul luogo del misfatto a bordo di una vettura, Citroen c3, priva di copertura assicurativa e, per questo, già sottoposta a sequestro amministrativo. Gli agenti hanno pertanto proceduto all’arresto del giovane ed al sequestro penale della sua autovettura.

Fonte: Polizia di Stato

