furto

Palermo: sventato un furto notturno ad opera di tre giovani

PALERMO. Gli agenti della Polizia di Stato, transitando per corso Vittorio Emanuele, hanno notato tre soggetti corrispondenti per fattezze fisiche e per abbigliamento indossato ai potenziali autori di un tentativo di furto...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 23/01/2018 - 16:58:48 Letto 417 volte

PALERMO. Nella tarda serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, transitando per corso Vittorio Emanuele, hanno notato tre soggetti corrispondenti per fattezze fisiche e per abbigliamento indossato ai potenziali autori di un tentativo di furto perpetrato, pochi istanti prima, ai danni di un'abitazione.

Immediatamente fermati dagli agenti, i tre giovani, D.A. 20enne, B.J. 23enne, entrambi con pregiudizi di polizia, ed un minore, tradendo nervosismo e tensione, non hanno saputo fornire spiegazioni adeguate circa la loro presenza sul luogo e sulla loro provenienza. Dalla successiva perquisizione personale, addosso a uno di loro è stato rinvenuto un “piede di porco”.

I poliziotti hanno effettuato una perlustrazione presso l'abitazione segnalata, dove hanno riscontrato chiari segni d’effrazione, compatibili con il “piede di porco” poco prima sottratto a uno dei fermati, nonché il relativo lucchetto aperto.

È stato rintracciato, pertanto, il proprietario dell’immobile, che ha subito sporto denuncia.

I giovani, condotti in Commissariato, hanno ammesso le loro responsabilità. Pertanto D.A e B.J. sono stati arrestati per il reato di tentato furto aggravato in concorso, mentre il minorenne è stato indagato in stato di libertà.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!