Palermo: sventato un giro di spaccio nella zona dei Cantieri navali. Arrestato 21enne di via Montalbo

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane pregiudicato palermitano...

PALERMO. La Polizia di Stato ha arrestato un giovane pregiudicato palermitano, il 21enne Aiello Davide, per il reato di spaccio di stupefacenti. In questo modo è stata interrotta una fiorente attività di smercio di crack lungo la via Brigata Aosta.

In questa via, a due passi dai Cantieri Navali, le indagini dei poliziotti avevano già registrato alcuni movimenti sospetti ed un inusuale andirivieni di giovani.

Tali spunti investigativi, uniti al contenuto di alcune segnalazioni di residenti, giunte tramite chiamate al “113” ed esposti anonimi, hanno dato un’accelerata alle operazioni della Polizia di Stato.

Dopo aver documentato, numerose, verosimili cessioni di stupefacente, gli agenti hanno ritenuto di intervenire; hanno così fermato Aiello che ha tentato un breve fuga: addosso gli sono state rinvenute 22 dosi già confezionate di “crack”.

Aiello, residente nella vicina via Montalbo, a dispetto della giovane età, è un soggetto noto alle Forze dell’Ordine perché avvezzo alla commissione di reati di indole simile a quello per cui è stato arrestato in quest’ultima circostanza.

Fonte: Polizia di Stato

