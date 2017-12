incidente stradale

Palermo, tampona auto e scappa. È caccia all'auto pirata

PALERMO. Prima li tampona e poi decide di scappare e far perdere le proprie tracce...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/12/2017 - 11:39:15 Letto 749 volte

PALERMO. Prima li tampona e poi decide di scappare e far perdere le proprie tracce. È accaduto in via Ernesto Basile ieri in tarda serata all’altezza dello svincolo da viale Regione Siciliana a Palermo. Una Fiat Cinquecento con a bordo due persone è stata violentemente tamponata da un’altra auto poco prima delle 23.

Il conducente della vettura, che ha causato l’incidente, è scappato senza fermarsi e senza prestare soccorso. La coppia a bordo della Cinquecento è riuscita però a prendere il numero di targa e a comunicarlo alle forze dell’ordine, che si sono messe alla ricerca dell’auto pirata.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!