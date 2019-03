droga

Palermo, tenta di darsi alla fuga a bordo di una bicicletta: arrestato spacciatore a Ballarò

La Polizia di Stato arresta un cittadino nigeriano sorpreso, a bordo di bicicletta, con droga pronta alla vendita.

Pubblicata il: 07/03/2019

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Odo Cristofer, 43enne nigeriano noto alle Forze dell’Ordine per i suoi pregiudizi in materia di droga, bloccato a Ballarò, dopo un maldestro tentativo di fuga, con addosso due involucri di marijuana pronta per essere spacciata.

L’arresto è maturato nell’ambito dei consueti servizi predisposti dalla Questura per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. In tale contesto, i “Falchi” della Squadra Mobile, durante i servizi di controllo del territorio, transitando in via Piazza del Carmine, all’interno del quertiere Ballarò, hanno notato un soggetto, peraltro loro noto, a bordo di una bicicletta che alla loro vista ha tentato di allontanarsi frettolosamente per darsi alla fuga; gli agenti gli hanno quindi intimato di fermarsi, ma l’uomo, abbandonando con unn salto la bicicletta ancora in corsa, si è dato ad una precipitosa fuga per le vie del quartiere.

Gli agenti dopo un breve inseguimento lo hanno raggiunto e dopo una accesa colluttazione, vista la resistenza opposta, lo hanno definitivamente bloccato. Durante le concitate fasi della fuga Odo ha cercato di disfarsi di due involucri in cellophane, subito recuperati dagli agenti, al cui interno erano celati complessivamente circa 5 grammi di marijuana.

La droga rinvenuta ed il denaro contante pari a 115 euro in banconote di diverso taglio trovato addosso all’uomo e ritenuto provento di attività di spaccio, sono stati posti sotto sequestro.

L’uomo è stato quindi arrestato per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Fonte: Polizia di Stato

