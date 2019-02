tentata rapina

Palermo, tenta di smontare uno scooter ma viene bloccato da due stranieri: arrestato

La Polizia di Stato, grazie anche all'intervento di due cittadini extracomunitari, arresta un giovane palermitano autore di una tentata rapina.

Pubblicata il: 16/02/2019

Agenti della Polizia di Stato appartenenti al Commissariato di P.S. “Brancaccio”, durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, si sono recati in via Galletti dove era stato segnalato un furto su un’autovettura ad opera di un giovane. Giunti immediatamente sul posto hanno notato a distanza due soggetti extracomunitari che tentavano animatamente di trattenere un giovane; questi, proprio durante il transito della volante, riusciva a divincolarsi dalla presa per darsi ad una precipitosa fuga; gli agenti scendevano prontamente dall’auto di servizio e dopo un breve inseguimento a piedi lo bloccavano e lo identificavano per D.P. 24enne palermitano del quartiere Brancaccio; contestualmente accertavano che sul marciapiede poco distante vi era un motociclo Honda parzialmente smontato e nelle sue immediate vicinanze alcune parti meccaniche del mezzo ed arnesi da lavoro.

I due cittadini extracomunitari, che poco prima stavano tentando di bloccare il giovane palermitano, ascoltati dagli agenti allo scopo di ricostruire la dinamica esatta dei fatti, hanno raccontato di avere sorpreso pochi istanti prima il giovane armeggiare sul motociclo di un connazionale loro amico e di essere pertanto intervenuti per evitare che il progetto criminale fosse portato a compimento. Secondo quanto riportato, il malvivente, impugnando un grosso cacciavite, utilizzato poco prima per smontare parti del motociclo, li avrebbe minacciati allo scopo di guadagnare la fuga; ne sarebbe quindi scaturita una colluttazione al termine della quale il giovane sarebbe riuscito a divincolarsi e fuggire, per poi essere bloccato dai poliziotti, nel frattempo sopraggiunti.

Il 24enne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso anche di una modica quantità di marijuana e per questo segnalato alle autorità competenti, quale consumatore.

Al contempo è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina ed associato presso la locale Casa Circondariale Antonino Lorusso di Pagliarelli.

Fonte: Polizia di Stato

