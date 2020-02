furto motorino

Palermo, tentano di rubare uno scooter: due uomini in manette

Due uomini beccati mentre erano intenti a rubare uno scooter parcheggiato in strada.

Pubblicata il: 15/02/2020

Nel centro cittadino i Carabinieri della Stazione Crispi hanno arrestato per i reati di tentato furto aggravato e ricettazione, C.S. 44enne e L.G.N. 29enne, entrambi palermitani.

I militari dell’Arma, impegnati in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno sorpreso i due uomini mentre erano intenti ad asportare un ciclomotore Piaggio Liberty parcheggiato in questa via Siracusa.

A seguito della perquisizione, i due malviventi sono stati trovati in possesso di svariati attrezzi utilizzati per lo scasso ed è stato appurato che avevano raggiunto quel luogo a bordo di un ulteriore motociclo risultato provento di un furto consumato lo scorso mese.

L’autorità giudiziaria in data odierna ha convalidato gli arresti con rito direttissimo e ha disposto per entrambi la misura degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico; i motocicli sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Fonte: Carabinieri

