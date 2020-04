tentata Rapina

Palermo, tentano furto da Foot Locker: due arresti *VIDEO*

Hanno cercato di spaccare la vetrina e rubare scarpe nel negozio Foot Locker.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2020 - 18:54:07 Letto 408 volte

Nella notte fra sabato e domenica i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Piazza Marina, hanno arrestato con l’accusa di tentato furto L.B.g. e A.h. entrambi 19enni palermitani, noti alle forze dell’ordine.

I due, con arnesi da scasso, mandavano in frantumi la vetrina di un esercizio commerciale in via Mariano Stabile per sottrarre della merce, dandosi poi alla fuga.

Le immediate ricerche da parte dei militari hanno permesso di rintracciare i due nelle vicinanze, inoltre è stato denunciato alla procura dei minori un 15enne palermitano, in quanto anch’egli parte attiva all'evento delittuoso.

Gli arrestati, sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in attesa di udienza con rito direttissimo.

Poco fa l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto in videoconferenza disponendo per i due l’affidamento in prova ai servizi sociali.





Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!