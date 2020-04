furti

Palermo, tentano furto in una gioielleria: quattro arresti

La Polizia di Stato identifica e ferma i giovani malviventi che avevano tentato un furto notturno in gioielleria.

La Polizia di Stato ha identificato gli autori di un tentativo di furto notturno in gioielleria.

La notte tra venerdì e sabato, i quattro avevano cercato e ci erano parzialmente riusciti, di penetrare nei locali di una gioielleria di piazza Don Bosco.

Il frastuono degli arnesi da effrazione, oltre sembrerebbe ad una fiamma ossidrica, non aveva però giovato alla riuscita del colpo: aveva svegliato alcuni residenti che si erano affacciati al balcone, questi ultimi a loro volta notati dai malviventi.

L’imprevisto aveva consigliato ai ladri di abbandonare il colpo e darsi alla fuga.

I residenti hanno informato la sala operativa della Polizia di Stato che tempestivamente ha predisposto un efficace piano di intervento: mentre una pattuglia del Commissariato “S.Lorenzo” avrebbe raggiunto la gioielleria ed assunto importanti informazioni sul tentativo di furto, altre volanti avrebbero capillarmente presidiato quella zona della città, delimitandone le possibili vie di fuga dei ladri, dalla via Libertà al viale del Fante.

Anche sulla scorta dei particolari comunicati dai colleghi, alcuni equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno ritenuto di individuare i fuggitivi in via Brigata Verona: si trattava di quattro giovani residenti in quartieri popolari cittadini, tre 19enni ed un 17enne, due soltanto dei quali con precedenti di polizia.

Il sospetto che i quattro componessero la banda di ladri sarebbe stato corroborato dal ritrovamento addosso e dal successivo sequestro di oggetti atti allo scasso.

Arnesi usati già dai malviventi per forzare e divellere una vetrina dell’esercizio che così si era presentata al sopralluogo degli agenti.

I quattro, per altro multati per avere violato i divieti legati all’emergenza “Covid”, sono stati denunciati e sono al vaglio dei poliziotti del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica gli elementi repertati sul luogo del reato.

