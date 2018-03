Aggressione con forchetta

Palermo, tentata aggressione con forchetta, per un sacchetto di spesa, arrestato tunisino

Ha sfoderato dal taschino una forchetta che ha puntato al collo della vittima chiedendo il suo sacchetto della spesa...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2018 - 10:36:51 Letto 519 volte

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un cittadino tunisino 50enne, M’Tiri Naceur, responsabile del reato di violenza privata e di false dichiarazioni.

Un cittadino palermitano appena uscito dal supermercato Lidl di via Roma è stato avvicinato da M’Tiri, probabilmente in stato di ebbrezza. Il tunisino ha, da subito, manifestato le sue intenzioni per nulla amichevoli ed ha sfoderato dal taschino una forchetta che ha puntato al collo della vittima chiedendo il sacchetto della spesa: il malcapitato, terrorizzato, ha abbandonato su strada il sacchetto ed è fuggito, contattando il “113”.

Quando una pattuglia del Commissariato di P.S. “Oreto-Stazione” ha raggiunto il luogo segnalato ha, effettivamente, intercettato lo straniero descritto con addosso la forchetta usata per intimidire la vittima. M’Tiri, alla richiesta di notizie sulla sua identità, ha risposto declinando false generalità, forse per celare i numerosi precedenti in tema di reati contro il patrimonio e di spaccio.

Soltanto negli uffici del Commissariato, dopo ulteriori accertamenti, è stato possibile risalire alla reale identità di “M’Tiri".

Lo straniero è stato tratto in arresto.

Fonte: Polizia di Stato

