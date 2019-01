furto di bici

Palermo, tentato furto di bici elettrica: tre minorenni denunciati

Avevano preso di mira una bicicletta elettrica, denunciati tre minorenni.

Pubblicata il: 21/01/2019

Durante un servizio mirato al controllo del territorio, gli agenti del nucleo vigilanza e trasporto pubblico della polizia municipale hanno individuato tre minorenni in via Torino mentre compivano un tentativo di furto.

Avevano preso di mira una bicicletta elettrica e mentre in due facevano da palo, l'altro complice armeggiava sotto il sellino per liberarla dalla catena che la custodiva e forzare il bloccasterzo per portarla via.

Ma le loro mosse non sono sfuggite agli agenti che sono subito intervenuti ed hanno bloccato tre ragazzi minorenni.

Condotti al Comando di via Dogali per l'identificazione, due sono risultati fratelli ed uno con precedenti penali.

Informati i familiari, tutti e tre sono stati denunciati al tribunale dei minori per tentato furto aggravato in concorso.

Fonte: Polizia Municipale

