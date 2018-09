carenze igieniche a scuola

Palermo, topi e scarafaggi, protesta in una scuola del Borgo Vecchio *VIDEO*

Topi, scarafaggi e sporcizia nella scuola Politeama di via Pier delle Vigne di Palermo, la protesta delle Mamme

Topi, scarafaggi e sporcizia, siamo solo ad inizio anno scolastico eppure nella scuola Politeama di via Pier delle Vigne i genitori degli alunni hanno già inscenato una protesta dinanzi l’istituto per denunciare il cattivo stato di igiene della scuola e non solo.

Questa mattina – come si vede dalle immagini dell'intervista – alcune mamme hanno segnalato in alcune aule dell'istituto la presenza di scarafaggi e, nel retro della scuola, sono stati avvistati anche dei topi. Oltre a ciò, hanno lamentato il livello di istruzione dei loro figli rispetto ad altri plessi scolastici a dir loro già più avanti nelle verifiche. Insomma uno scenario non sicuramente idoneo per chi frequenta l’istituto.

Le mamme hanno a lungo protestato, nel video tutta la rabbia dei genitori.





