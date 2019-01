banda della mazza

Palermo, torna ad agire la banda della mazza: questa volta in viale Lazio

Colpi di mazza alla vetrina per tre quarti d'ora.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/01/2019 - 10:42:47 Letto 423 volte

Colpi di mazza alla vetrina per tre quarti d'ora. Così questa notte è entrata di nuovo in azione la banda spaccavetrine. Nel mirino questa volta il negozio di abbigliamento Ploplì di Fabio Di Giovanni, in viale Lazio 81/b, all'angolo con via Aquileia.

Anche questa volta, come è successo il 18 gennaio scorso nell'assalto alla gioielleria Cipolla, i banditi non sono riusciti a completare il colpo e sono fuggiti senza bottino dopo le urla di un residente del palazzo.

La banda è entrata in azione intorno alle 3,30 e per tre quarti d'ora, nonostante il negozio si trovi in una strada centrale e trafficata a qualunque ora, la vetrina è stata presa a colpi di mazza. Notevoli i danni quantificati in circa 2mila euro.

Partite le indagini, anche se il negozio è sprovvisto di impianto di videosorveglianza.

