cinghiali all'addaura

Palermo tra rifiuti e... Cinghiali. Nota urgente dei Cinque Stelle alla Rap

Gli animali sono stati avvistati ieri notte nei pressi del Lungomare Cristoforo Colombo, all'Addaura. Il M5S chiede alla Rap maggiore efficienza, e all'assessore Marino l'attivazione di un numero verde per le segnalazioni

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/08/2018 - 15:56:38 Letto 509 volte

Torna l’emergenza cinghiali a Palermo, torna la paura fra i cittadini. Ieri notte sono stati avvistati degli esemplari nei pressi del Lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura. Gli animali selvatici sono stati attratti da cassonetti stracolmi di rifiuti alla ricerca di residui di cibo.

Il consigliere comunale Antonino Randazzo e il consigliere di circoscrizione Giovanni Galioto, esponenti del Movimento Cinque Stelle, hanno inviato una nota urgente alla Rap per richiedere maggiore pulizia e tempi di prelievo più rapidi nella zona dell'avvistamento dei cinghiali, al fine di evitare la tracimazione dei cassonetti e scoraggiare gli animali a raggiungere il centro abitato alla ricerca di cibo. I portavoce del M5S hanno inoltre richiesto un incontro all’assessore allo Sviluppo economico e alla Vivibilità, Sergio Marino, per fare il punto sul piano di comunicazione e per considerare nuovamente l’attivazione di un numero verde per segnalare i cinghiali. "Iniziative che - ribadiscono i pentastellati - erano state concordate lo scorso gennaio nel corso di un tavolo tecnico Regione-Comune per gestire l’emergenza". Nel frattempo Giampiero Trizzino, portavoce Cinque Stelle all’Ars, ha annunciato che porterà la questione in commissione Ambiente.

"Vogliamo sapere quali risultati ha prodotto il tavolo tecnico e quali azioni sono state individuate - spiega Randazzo - È fondamentale conoscere lo stato dei fatti affinché si affronti seriamente e concretamente il problema senza dimenticare i rischi per l'incolumità della popolazione e, in particolar modo, degli automobilisti".

