Palermo: trafugato lo striscione per il nuovo asilo a Brancaccio, nel mirino il Centro Padre Nostro

''Ignoti hanno trafugato lo striscione raffigurante l'iniziativa. Dal cancello sono stati sottratti catenaccio e catena''. Lo rende noto il Centro Padrenostro di Brancaccio.

09/03/2019

“Sono trascorse appena 24 ore dalla consegna del progetto definitivo dell’asilo nido di Brancaccio da parte del Centro di Accoglienza Padre Nostro al sindaco di Palermo che ignoti hanno trafugato lo striscione raffigurante l’iniziativa. Dal cancello sono stati sottratti catenaccio e catena”. Lo rende noto il Centro Padrenostro di Brancaccio.

Tre ragazzini avrebbero staccato lo striscione e urlato che in quella zona non si sarebbero costruiti asili. “I nuovi inquietanti segnali registrati a Brancaccio non rallenteranno minimamente l’intervento dello Stato. Il M5S esprime vicinanza al presidente del Centro d’accoglienza Padre Nostro, Maurizio Artale e alla comunità di Brancaccio”, hanno commentato i parlamentari M5S di Palermo, Roberta Alaimo, Steni Di Piazza, Valentina D’Orso, Aldo Penna, Giorgio Trizzino e Adriano Varrica.

Leoluca Orlando: "Un fatto inquietante e da non sottovalutare, che certamente però non cambierà i programmi e gli obiettivi del Centro Padre Nostro, né quelli della città a suo fianco per il riscatto di Brancaccio.

Agli operatori del Centro va tutta la mia solidarietà, unità all'impegno perché l'asilo per i piccoli di 3P sia presto una realtà."



